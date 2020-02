Belgian side KAS Eupen have confirmed that Knowledge Musona will not be eligible for selection when the club faces Anderlecht on Sunday.

The Warriors captain is currently on loan at Eupen until the end of the season and will not face his parent club Anderlecht due to contractual stipulations in the deal.

KAS Eupen released a statement on their Twitter page confirming the development.

M A T C H N E W S 🔥 #andeup Der vom RSC Anderlecht ausgeliehene KAS-Angreifer Knowledge Musona ist für die Partie nicht spielberechtigt. L'attaquant de la KAS Eupen, Knowledge Musona, prêté par le RSC Anderlecht, ne peut pas être aligné. pic.twitter.com/Zeq0y3NM6i — KAS Eupen (@kas_eupen) February 19, 2020

