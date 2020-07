Marvelous Nakamba will start on the bench in Aston Villa’s final match of the season against West Ham.

All games will kick-off at 5 pm CAT

West Ham vs Aston Villa

West Ham XI: Fabianski; Johnson, Diop, Ogbonna, Fredericks; Fornals, Rice, Noble, Soucek, Bowen; Antonio.

Aston Villa XI: Reina; Guilbert, Mings, Konsa, Targett; McGinn, Hourihane, Luiz, Grealish; Trezeguet, Samatta.

Burnley vs Brighton

Burnley XI: Pope; Bardsley, Long, Tarkowski, Pieters; Gudmundsson, Westwood, Brownhill, McNeil; Wood, Rodriguez.

Brighton XI: Ryan; Webster, Dunk, Burn, Lamptey; Bissouma, Stephens, March, Mac Allister; Connolly, Maupay.

Everton vs Bournemouth

Everton XI: Pickford; Coleman, Keane, Branthwaite, Digne; Gomes, Davies; Walcott, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin.

Bournemouth XI: Ramsdale; A.Smith, S.Cook, Kelly, Rico; Brooks, Gosling, Lerma, King; C.Wilson, Solanke.

Crystal Palace vs Tottenham

Crystal Palace XI: Guaita; Ward, Kouyaté, Dann, Mitchell; Townsend, McCarthy, McArthur, Schlupp; Ayew, Zaha.

Spurs XI: Lloris; Aurier, Dier, Alderweireld, Davies; Sissoko, Winks; Lucas, Lo Celso, Son; Kane.

Chelsea vs Wolves

Chelsea XI: Caballero; Azpilicueta, Rudiger, Zouma; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Pulisic.

Wolves XI: Rui Patricio; Boly, Saiss, Coady; Doherty, Neves, Dendoncker, Jonny; Pedro Neto, Jimenez, Jota.

Arsenal vs Watford

Arsenal XI: Martinez; Maitland-Niles, Holding, Luiz, Tierney; Ceballos, Xhaka, Willock, Pépé; Aubameyang, Lacazette.

Watford XI: Foster; Kiko Femenía, Kabasele, Dawson, Masina; Doucouré, Hughes; Sarr, Pereyra, Welbeck; Deeney.

Leicester vs Manchester United

Leicester XI: Schmeichel; Justin, Morgan, Evans; Albrighton, Choudhury, Ndidi, Tielemans, Thomas; Iheanacho, Vardy

Man Utd XI: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams; Pogba, Matić; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

Southampton vs Sheffield United

Southampton XI: McCarthy; Walker-Peters, Vestergaard, Stephens, Bertrand; Romeu, Ward-Prowse, Armstrong, Redmond; Ings, Adams.

Sheffield United XI: Henderson; Basham, Egan, Robinson; Baldock, Stevens, Berge, Lundstram, Fleck; Sharp, McBurnie.

Newcastle vs Liverpool

Newcastle XI: Dubravka; Fernandez, Rose, Manquillo; Lazaro, Shelvey, Bentaleb, Almiron, Ritchie; Saint-Maximin, Gayle.

Liverpool XI: Alisson; Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Milner, Wijnaldum; Oxlade-Chamberlain, Minamino, Origi.

Manchester City vs Norwich

Man City XI: Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Cancelo; Rodrigo, De Bruyne, D Silva; Foden, Jesus, Sterling.

Norwich XI: Krul; Aarons, Godfrey, Zimmermann, Lewis; McLean; Hernández, Stiepermann, Rupp, Cantwell; Pukki.

