The Warriors squad for the Malawi friendly has been named.

Zdravko Logarušić’s charges take on the Flames at Kamuzu Stadium on Sunday and here is the final list.

Goalkeepers

1. Talbert Shumba (Triangle United)

2. Nelson Chadya (Ngezi Platinum Stars)

Defenders

3. Ian Nekati (Chicken Inn)

4. Qadr Amin (Ngezi Platinum Stars)

5. Alec Mudimu (Sherriff Tiraspol)

6. Takudzwa Chimwemwe (Buildcon)

7. Teenage Hadebe (Yeni Malatyaspor)

8. MacClive Phiri (Sekhukhune United)

9. Jimmy Dzingai (Nkana FC)

Midfielders

10. Marvelous Nakamba (Aston Villa)

11. Tanaka Chinyahara (Red Arrows)

12. Ishamel Wadi (Ngezi Platinum Stars)

13. Khama Billiat (Kaizer Chiefs)

14. Wellington Taderera (Ngezi Platinum Stars)

15. Phenias Bamusi (Caps United

16. King Nadolo (Dynamos)

Strikers

17. Charlton Mashumba (Polokwane City)

18. Stanley Ngala (FC Platinum)

