The Warriors will play Malawi this afternoon in a friendly match at Mpira Stadium.

Kick-off is at 2:30 pm.

Here is how the Warriors line-up as confirmed by ZIFA.

Warriors XI: T. Shumba, T. Chimwemwe, T. Hadebe, D. Lunga, A. Mudimu, M. Phiri, T. Rusike, T. Chinyahara, M. Nakamba, K. Billiat, C. Mashumba.

Substitutes: N. Chadya, I. Nekati, D. Dauda , K. Nadolo, J. Dzingai, E. Katema, W. Taderera.

Comments

comments