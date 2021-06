Warriors coach Zdravko Logarusic has named his squad for the upcoming Cosafa Cup.

Zimbabwe, record winners of the competition, will take part in the regional tournament slated for July 7 in South Africa.

Logarusic’s charges are in Group C, together with Mozambique, Namibia and Senegal.

Below is the squad;

GOALKEEPERS

1.Washington Arubi (Marumo Gallants)

2.Nelson Chadya (Ngezi Platinum Stars)

3. Martin Mapisa (Zamora CF)

DEFENDERS

4.MacClive Phiri (Sekhukhune United)

5.Kelvin Moyo (Nkana)

6.Carlos Mavhurume (Caps United)

7.Andrew Mbeba (Highlanders)

8. Lennox Muchero (Yadah Stars)

9.Godknows Murwira (Dynamos)

10.Qadr Amini (Ngezi Platinum Stars)

11.Malvin Mkolo (Bulawayo Chiefs)

12.Jimmy Dzingai (Nkana)

MIDFIELDERS

13.Blessing Sarupinda (Caps United)

14.Perfect Chikwende (Simba SC)

15.Tatenda Tavengwa (Harare City)

16.Shadreck Nyahwa (Dynamos)

17.Brian Banda (FC Platinum)

18. King Nadolo (Dynamos)

19.Nyasha Dube (Little Rock Rangers)

20.Jonah Fabisch (Hamburger SV)

21.Ovidy Karuru (Black Leopards)

22.Richard Hachiro (Caps United)

STRIKERS

23.Farau Matare (Bulawayo Chiefs)

24.Knox Mutizwa (Lamontville Golden Arrows)

25.Evans Rusike

