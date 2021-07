Here is Warriors starting eleven to face Malawi in this afternoon’s Cosafa Cup Group B clash.

Arubi, Mucheto, Amini, Phiri, Mavhurume, Nadolo, Sarupinda , Karuru, Hachiro , Musaka, Dzingai

Substitutes

Mapisa, Nyahwa, Murimba, Banda , Dube, Nkolo, Mbeba, Matare

