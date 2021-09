Zimbabwe will face South Africa in their first game of the 2022 FIFA World Cup Qualifiers this afternoon.

The game will be played at the National Sports Stadium in Harare. Kick-off is at 3 pm CAT.

Here are the Starting XIs.

Warriors XI: T. Shumba, T. Chimwemwe, A. Mudimu, O. Bhasera, D. Lunga, M. Munetsi, T. Kamusoko, K. Mahachi, K. Musona (c), K. Billiat, T. Kadewere.

South Africa XI: R. Williams (c), De Reuck, S. Xulu, N. Mobbie, M. Mvala, T. Mokoena, P. Tau, G. Links, L. Singh, E. Makgopa.

