Follow our live coverage of the 2022 FIFA World Cup Qualifiers, Group G match between Ghana vs Zimbabwe.

Kick-off is at 6 pm CAT.

Ghana vs Zimbabwe

Ghana XI: J. Wollacott (GK) , D. Amartey, J. Mensah, A. Djiku, B. Rahman, T. Partey, A. Ayew (c) , M. Kudus, I. Fatawu, K. Sulemana, J. Ayew.

Warriors XI: W. Arubi (GK), T. Darikwa, O. Bhasera, K. Madzongwe, M. Nakamba, T. Kamusoko, M. Munetsi, J. Zemura, P. Chikwende, K. Musona (c), K. Mutizwa.