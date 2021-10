Follow our live coverage of the Chibuku Super Cup action.

Group 1

ZPC Kariba 1-0 Yadah*

3′ Moses Demera scores ZPC Kariba.

Group 3

Black Rhinos 1-1 Manica Diamonds*

Manica XI: Rayners, Masibera, Chamboko, Ndlovu ©, Mafirenyika, Munzabwa, Moyo, Mabvura, Manhanga, Katongomara, Chingondi.

Group 4

Ngezi Platinum Stars 0-1 FC Platinum*

62′ Ngezi Sub: Chivandire replaces Mukamba.

50′ Goal!!! Muchaneka scores for FCP, off an assist from Ngwenya.

47′ Yellow Card to Ngwenya (FC Platinum).

31′ Big Chance!!! Ngwenya finds space but his effort hits the woodwork.

26′ Water-break.

25′ Yellow Card to Kutsanzarira (FCP).

12′ Muchaneka tries to reach for a goal but is denied by the keeper.

10′ Taderera hits from a freekick but the keeper reacts well to stop the effort.

Ngezi XI: Chadya, Chigwida, Muakamba, Moyo, Mtigo, Amini, Taderera, Kadonzvo, Mukumba, Makopa, Mushonga.

FCP XI: Mhari, Kutsanzira, Dzvinyai, Mhlanga,Mangiza, Pavari, Chinyengetere, Muchaneka, Mutimbanyoka, Tegeru, Ngwenya.

Group 4

Tenax CS 0-0 Cranborne Bullets*

Group 2

Chicken Inn vs Bulawayo Chiefs (Kick-off is 1 pm.)

