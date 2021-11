Follow our live coverage of the 2022 World Cup Qualifiers, Group G – Matchday 5 encounter between South Africa and Zimbabwe at the FNB Stadium in Johannesburg.

Kick-off is at 9 pm CAT.

South Africa vs Zimbabwe

Bafana XI: R. Williams (c), S. Mobbie, N. Ngcobo, R. De Reuck, T. Mashego, T. Phete, T. Mokoena, K. Dolly, B. Hlongwane, P. Tau, E. Makgopa.

Warriors XI: P. Mhari, B. Galloway, G. Takwara, T. Chimwemwe, B. Kangwa, M. Nakamba, K. Madzongwe, B. Sarupinda, K. Billiat (c), D. Moyo, I. Wadi.

Referee: Sadok Selmi (Tunisia)

1st Assistant: Khalil Hassani (Tunisia)

2nd Assistant: Jridi Faouz (Tunisia)

4th Official: Mohamed Yousri Bouali (Tunisia)