Norman Mapeza has named his first XI to face South Africa tonight in the 2022 FIFA World Cup Qualifiers, Group G.

Kick-off is at 9 PM CAT.

Here is the starting XI:

Warriors XI: P. Mhari, B. Galloway, G. Takwara, T. Chimwemwe, B. Kangwa, M. Nakamba, K. Madzongwe, B. Sarupinda, K. Billiat (c), D. Moyo, I. Wadi