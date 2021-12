The draw for the Champions League – Group Stage has been conducted.

Here is the outcome:

Group A: Pyramids (Egypt), CS Sfaxien (Tunisia), Zanaco (Zambia) & Ahly Tripoli (Libya)

Group B: JS Kabylie (Algeria) / Royal Leopards (eSwatini), Orlando Pirates (South Africa), Saoura (Algeria) & Al Ittihad (Libya)

Group C: TP Mazembe (DR Congo), Coton Sport (Cameroon), Al Masry (Egypt) & AS Otoho (Congo)

Group D: RS Berkane (Morocco), Simba (Tanzania), ASEC Mimosas (Cote d’Ivoire) & USGN (Niger)

