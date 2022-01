Follow our live coverage of the Afcon 2021 Group B match between Zimbabwe vs Guinea.

First Half:

Zimbabwe 0-0 Guinea

Latest:

1′ Zim gets the match underway.

Warriors XI: T. Shumba, G. Murwira, B. Kangwa, G. Takwara, P. Muduhwa, T. Kamusoko, J. Zemura, K. Mahachi, A. Muskwe, K. Musona, N. Tigere.

Guinea XI: A. Keita, I Sylla, I. Conte, I. Cisse, N. Keita, M. Kante, M. Camara, M. Kourouma, O. Kante, M. Kane, S. Kaba.

Related