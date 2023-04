Live: Castle Lager Premiership Matchday 6

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 6 games on Sunday.

Latest:

Dynamos 0-0 Bulawayo Chiefs

1′ Kick-off!!!

Dynamos XI: Mvula, Jalai, E. Moyo K. Moyo, Makarati, Dzvinyai, Sadiki, Shandirwa, Musiiwa, Bakare, Chintuli.

Chiefs XI: Dube, Sibanda, Msebe, Ncube, Mkolo, Rusinga, Shoko, Phiri, Verumu, F. Moyo, Matare.

Chicken Inn 0-0 CAPS United

1′ Kick-off!!!

Chicken Inn XI: Bernard, Chinda, Ndlovu, Bhebhe, Jaricha, Mhlanga, Dzingai, Majika, Hwata, Muza, Charamba.

CAPS XI: Mateyaunga, Murwira, Mangaira, Musaka, Madzongwe, Chafa, Tulani, Sarupinda, Chinyengetere, Manondo, Bamusi.

Sheasham 0-0 Simba Bhora

Sheasham XI: Sibanda, Mpinduki, Dirau, Tsimba, Mangesi, Useni, Matake, Chidhobha, Machaka, Marira, Chirwa.

Simba XI: TBA.