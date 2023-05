Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 9 action on Saturday.

Latest:

Herentals 0-0 Dynamos

Dynamos XI: Mvula, Jalai, E. Moyo, K. Moyo, Makarati, Mudadi, Makunike, Mukamba, Shandirwa, Ilunga, Paga.

Manica Diamonds 0-0 Chicken Inn

Bulawayo Chiefs 1-0 Sheasham

5′ Goal!!! Billy Veremu puts City ahead.

Chiefs XI: Dube, Msebe, Stima, Mkolo, Ncube, Rusinga, Phiri, Gasela, Veremu, Moyo, Matare.