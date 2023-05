Results: Castle Lager Premiership Matchday 10

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 10 action on Sunday.

Fulltime:

Dynamos 0-0 Manica Diamonds

Dynamos XI: Mvula, Jalai, K. Moyo, E. Moyo, Dzvinyai, Madera, Ilunga, Shandirwa, Mudadi, Makunike, Sadiki.

Manica Diamonds XI: Baye, Masibhera, Banda, Gwao, Mavhunga, Chakoroma, Kawondera, Amidu, Chamboko, Binzi, Bero.

Hwange 0-0 Triangle United

Hwange XI : Madeya; Zulu; Shiyandindi; Gumpo; Sibanda; Mlilo; Chivasa; Gadzikwa; Sithole; Makopa, Nasama

Sheasham vs CAPS United – Postponed.