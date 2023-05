Action as it happened: Castle Lager Premiership Matchday 11

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 11.

Fulltime:

Ngezi Platinum 2-1 Dynamos

78′ Goal!!! Qadr Amin puts Ngezi ahead.

48′ Goal!!! Takunda Benhura grabs an equaliser for Ngezi.

45′ Goal!!! Donald Mudadi scores for Dynamos.

Ngezi XI: Chadya, Chigwida, Madhake, Moyo, Murasiranwa, Mukumba, Mandinyenya, Mukumbe, Kashitigu, Benhura, Wuwa.

Dynamos XI: Mvula, Jalai, E. Moyo, K. Moyo, Dzvinyai, Musiyiwa, Mudadi, Shandirwa, Chintuli, Sadiki, Matindife.

Highlanders 1-1 Greenfuel

40′ Goal!!! Nqobile Ndlovu equalises for Greenfuel.

31′ Goal!!! Melikhaya Ncube scores from a free-kick to put Highlanders in front.

Highlanders XI: Sibanda, Kutsanzira, Chigonero, McKinnon Mushore, Makaruse, Farasi, Mason Mushore, Muduhwa, Ndlovu, Navaya, Ncube.

CAPS United 1-1 Simba Bhora

90′ Goal!!! Simba restores parity.

11′ Goal!!! Manondo puts CAPS ahead.

CAPS XI: Mateyaunga, Murwira, Madzongwe, Chapusha, Zambezi, Nyoni, Ngodzo, Daka, Chinyengetere, Manondo, Bamusi.

Triangle United 0-0 Sheasham

Sheasham XI: Sibanda, Chimanikire, Madhazi, Dirau, Tsimba, Mangesi, Useni, Jubane, Masveure, Mpinduki, Andre.