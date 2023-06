Live: Castle Lager Premiership Matchday 12

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 12 games on Sunday.

Latest:

Dynamos 0-0 ZPC Kariba

Dynamos XI: Tafiremutsa, Jalai, Nyahwa, K. Moyo, Dzvinyai, Mudadi, Shandirwa, Bakari, Chikona, Paga, Chintuli.

Highlanders 0-0 Bulawayo Chiefs

10′ Corner kick to Highlanders, Chiefs clear their lines.

9′ Yellow Card to Gama (Chiefs).

1′ Kick-off!!!

Highlanders XI: Sibanda, Chigonero, Mushore, Lunga, Manhire, Mbeba, Farasi, Muduhwa, Mukuli, Faira, Ndlovu.

Chiefs XI: Dube, Msebe, Ncube, Gama, Stima, Chirinda, Mkolo, Rusinga, Phiri, Moyo, Matare.

Green Fuel 0-0 FC Platinum

FCP XI: Magalane, Mbweti, Pavari Chinyerere, Mangiza, Banda, Mutudza, Mucheneka, Musona, Mutimbanyoka, Chikwende.

Hwange 0-1 Manica Diamonds

4′ Goal!!! Manica Diamonds open the scoring.