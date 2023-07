Live: Castle Lager Premiership Matchday 13

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 13.

Kick-off is at 3 pm CAT.

FC Platinum 0-0 Chicken Inn

FCP XI: Magalane, Mbweti, Pavari, Chinyerere, Mangiza, Muchaneka, Mutudza, Banda, Mutimbanyoka, Musona, Ngwenya.

Chicken Inn XI: Bernard, Muza, Ndlovu, Bhebhe, Majika, Mhlanga, Dzingai, Jaricha, Hwata, Kutinyu, Charamba.

Ngezi Platinum 0-0 Hwange

Hwange XI: Madeya, Zulu, Shiyandindi, Chimutengo, L. Sibanda, Nasama, Tshuma, Gadzikwa, Sithole, C. Sibanda, Gwitima.a

Bulawayo Chiefs 0-0 Green Fuel

Manica Diamonds 0-0 Sheasham

ZPC Kariba 0-0 Yadah