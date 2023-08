Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 18 games.

Latest:

Dynamos 0-0 Hwange

Dynamos XI: Tafiremutsa, Jalai, K. Moyo, Dzvinyai, Nyahwa, Shandirwa, Ziocha, Mudadi, Chikona, Bakari, Matindife.

Hwange XI: Muuya, Mumpande, Mlotshwa, Rendo, Goriyati, Goredema, Shiyandindi, Gadzikwa, Nkomo, Tshuma, Muvhuti.

Manica Diamonds 0-0 CAPS United

Herentals 0-0 Triangle United