Live: Castle Lager Premiership Matchday 23

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 23.

Latest:

Highlanders 0-0 Yadah

Highlanders XI: Sibanda, Chigumira, Chikuhwa, Lunga, McKinnon Mushore, Mbeba, Farisa, Mason Mushore, Muduhwa, Ndlovu, Ncube.

Yadah XI: Takarinda, Mucheto, Kadamanja, Mandivei, Faranando, Ndereki, Nadolo, Kafilapanjela, Chipangura, Gwatidzo.

CAPS United 0-0 Chicken Inn

CAPS XI: Mateyaunga, Zambezi, Murwira, Madzongwe, Mangaira, Chafa, Nyoni, Joseph, Chinyengetere, Manondo, Daka.

Triangle United 0-0 FC Platinum

Simba Bhora 0-0 Sheasham