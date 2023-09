Live: Castle Lager Premiership Matchday 24

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 24.

Latest:

FC Platinum 0-0 Herentals

FCP XI: Magalane, Mbweti, Chinyerere, Mhlanga, Ngwenya, Pavari, Mutudza, Banda, Selemani, Musona, T. Ngwenya

ZPC Kariba 0-2 Ngezi Platinum

34′ Goal!!! Takunda Benhura doubles Ngezi’s lead.

9′ Goal!!!! Malvin Gaki puts Ngezi ahead.

Chicken Inn 0-0 Triangle United

Yadah Stars 0-0 Bulawayo Chiefs

Green Fuel 0-1 Simba Bhora

Sheasham 1-0 Cranborne Bullets

4′ Goal!!! Hilary Bakachiza puts Sheasham ahead.