Follow our live coverage of the friendly match between Botswana and Zimbabwe.

Latest:

Botswana vs Zimbabwe

Botswana XI: L. Malapela, T. Sepatela, T. Kologano, T. Babutsi, T. Kebue (C), G. Modingwane, M. Tawana, G. Mabaya, M. Enosa, L. Ramotse, L. Maswena.

Zimbabwe XI: D. Bernard (Gk), P. Muduhwa (c), T. Shandirwa, D. Mudadi, B. Banda, W. Musona, O. Chirinda, T. Mavhunga, G. Murwira, W. Manondo, X. Ndlovu.