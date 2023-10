Live: Castle Lager Premiership Matchday 27

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 27.

Latest:

Ngezi Platinum 0-0 Chicken Inn

36′ Goal!!! Malvin Gaki scores for Ngezi.

23′ Water break.

1′ Kick-off!!!

Ngezi XI: Chadya, Chigwida, Moyo, Gaki, Mapoka, Madhake, Mukumba, Madhananga, Mtigo, Amini, Murimba.

Chicken Inn XI: Bernard, Bhebhe, Ketela, Hachiro, Jaricha, Dzingai, Muza, Mutangamiri, Charamba, Whata.

ZPC Kariba 1-1 FC Platinum

29′ Goal!!! Makawa equalises for ZPC Kariba.

20′ Goal!!! Walter Musona puts FCP ahead.

Bulawayo Chiefs 0-1 Simba Bhora

4′ Goal!!! Timone Machope puts Simba ahead.

Herentals 1-0 Yadah

Black Rhinos 0-0 Greenfuel