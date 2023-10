Live: Castle Lager Premiership Matchday 27

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 27.

Latest:

Highlanders 0-0 Cranborne Bullets

Highlanders XI: Sibanda, Kutsanzira, Mbeba, Ndlovu, Chigumira, Ncube, Manhire, Farasi, McKinnon Mushore, Chigonero, Lunga.

CAPS United 0-0 Sheasham

CAPS United XI: Rayners, Manokore, Zambezi, Chapusha, Mangaira, Chafa, Rupiya, Joseph, Chinyengetere, Manondo, Sarupinda.

Sheasham XI: Sibanda, Stima, Useni, Kwaramba, Shoko, Masukuta, Mangesi, Madhazi, Bakacheza, Mhare, Masveure.

Triangle United 0-0 Hwange