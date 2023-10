Live: Castle Lager Premiership Matchday 29

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 29 action.

Latest:

ZPC Kariba 0-0 Dynamos

Dynamos XI: Tafiremutsa, Jalai, K. Moyo, Makarati, Mpofu, Nyahwa, Makunike, Chintuli, Sadiki, Madera, Chikona.

Bulawayo Chiefs 0-0 Highlanders

Highlanders XI: Sibanda, Chigumira, Kutsanzira, Lunga, McKinnon Mushore, Mbeba, Manhire, Farasi, Ndlovu, Navaya, Ncube.

CAPS United 0-0 Cranborne Bullets

Ngezi Platinum 0-0 Yadah

Ngezi XI: Chadya, Madhake, Chigwida, Moyo, Mandinyenya, Madhananga, Mtigo, Kashitigu, Mweha, Benhura, Murimba.

Yadah XI: Takarinda, Mucheto, Kadamanja, Mandivei, Musariri, Faranando, Saidi, Kamudyariwa, Nadolo, Moffart, Chipangura.

Manica Diamonds 0-0 Hwange