Follow our live coverage of the Chibuku Super Cup semifinal clash between CAPS United and Dynamos.

Latest:

CAPS United 0-0 Dynamos

6′ Corner kick to Dynamos, CAPS clear their lines.

1′ Kick-off!!

CAPS XI: Rayners, Murwira, Zambezi, Chapusha, Mangaira, Musaka, Sarupinda, Daka, Bamusi, Tulani, Chinyengetere.

Dynamos XI: Tafiremutsa, Jalai, K. Moyo, Dzvinyai, Makarati, Makunike, Nyahwa, Mudadi, Ilunga, Madera, Sadiki.