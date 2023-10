Lionel Messi wins 8th Ballon d’Or: Full list of Ballon d’Or Awards winners

Lionel Messi has won the 2023 Ballon d’Or at an event held at Theatre du Chatelet Paris, France.

The World Cup winner picked his eighth honour to become the first player playing outside of the European top flight to take it home.

Messi is currently in the books of American MLS side Inter Miami, which is owned by David Beckham, having made the transfer from PSG during this last transfer window.

Spain’s Aitana Bonmati, who also won the World Cup, won the fifth edition of the Ballon d’Or Feminin while Real Madrid’s Bellingham was named the best young player and awarded the Kopa Trophy.

Here is the full list of winners:

2023 Kopa Trophy

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

Socrates Award (Given to acknowledge humanitarian work by a footballer.)

Vinicius Jr

Gerd Muller trophy (For scoring the most goals)

Erling Haaland (Manchester City and Norway)

Yachin Trophy (For Best Goalkeeper)

Emi Martinez (Aston Villa and Argentina)

Men’s Club of the Year Award

Manchester City (England)

Women’s Club of the Year award

Barcelona Femeni (Spain)

Ballon d’Or Feminin

Aitana Bonmati (Barcelona and Spain)

Ballon d’Or

Lionel Messi (PSG/Inter Miami and Argentina)

Full Ballon d’Or men’s ranking 1-30

1: Lionel Messi (PSG, Inter Miami & Argentina)

Lionel Messi (PSG, Inter Miami & Argentina) 2: Erling Haaland (Man City & Norway)

Erling Haaland (Man City & Norway) 3: Kylian Mbappe (PSG & France)

Kylian Mbappe (PSG & France) 4: Kevin De Bruyne (Man City & Belgium)

Kevin De Bruyne (Man City & Belgium) 5: Rodri (Man City & Spain)

Rodri (Man City & Spain) 6: Vinicius Junior (Real Madrid & Brazil)

Vinicius Junior (Real Madrid & Brazil) 7: Julian Alvarez (Man City & Argentina)

Julian Alvarez (Man City & Argentina) 8: Victor Osimhen (Napoli & Nigeria)

Victor Osimhen (Napoli & Nigeria) 9: Bernardo Silva (Man City & Portugal)

Bernardo Silva (Man City & Portugal) 10: Luka Modric (Real Madrid & Croatia)

Luka Modric (Real Madrid & Croatia) 11: Mohamed Salah (Liverpool & Egypt)

Mohamed Salah (Liverpool & Egypt) 12: Robert Lewandowski (Barcelona & Poland)

Robert Lewandowski (Barcelona & Poland) 13: Yassine Bounou (Sevilla, Al Hilal & Morocco)

Yassine Bounou (Sevilla, Al Hilal & Morocco) 14: Ilkay Gundogan (Man City, Barcelona & Germany)

Ilkay Gundogan (Man City, Barcelona & Germany) 15: Emiliano Martinez (Aston Villa & Argentina)

Emiliano Martinez (Aston Villa & Argentina) 16: Karim Benzema (Real Madrid, Al Ittihad & France)

Karim Benzema (Real Madrid, Al Ittihad & France) 17: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli & Georgia)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli & Georgia) 18: Jude Bellingham (Dortmund, Real Madrid & England)

Jude Bellingham (Dortmund, Real Madrid & England) 19: Harry Kane (Spurs, Bayern Munich & England)

Harry Kane (Spurs, Bayern Munich & England) 20: Lautaro Martinez (Inter & Argentina)

Lautaro Martinez (Inter & Argentina) 21: Antoine Griezmann (Atletico Madrid & France)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid & France) 22: Kim Min-jae (Napoli, Bayern Munich & South Korea)

Kim Min-jae (Napoli, Bayern Munich & South Korea) 23: Andre Onana (Inter, Man Utd & Cameroon)

Andre Onana (Inter, Man Utd & Cameroon) 24: Bukayo Saka (Arsenal & England)

Bukayo Saka (Arsenal & England) 25: Josko Gvardiol (RB Leipzig, Man City & Croatia)

Josko Gvardiol (RB Leipzig, Man City & Croatia) 26: Jamal Musiala (Bayern Munich & Germany)

Jamal Musiala (Bayern Munich & Germany) 27: Nicolo Barella (Inter & Italy)

Nicolo Barella (Inter & Italy) 28= Martin Odegaard (Arsenal & Norway)

Martin Odegaard (Arsenal & Norway) 28= Randal Kolo Muani (PSG & France)

Randal Kolo Muani (PSG & France) 30: Ruben Dias (Man City & Portugal)