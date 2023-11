Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 31 games.

Kick-off is at 3 pm CAT.

FC Platinum 0-0 Dynamos

FCP XI: TBC.

Dynamos XI: Tafiremutsa, Jalai, E. Moyo, Makarati, Dzvinyai, Sadiki, Mudadi, Makunike, Shandirwa, Madera, Paga.

Ngezi Platinum 0-0 Sheasham

Chicken Inn 0-0 Greenfuel

Manica Diamonds 0-0 Simba Bhora

Herentals 0-0 Cranborne Bullets

Black Rhinos 0-0 Yadah

ZPC Kariba 0-0 Hwange