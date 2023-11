Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 31 action.

Latest:

Triangle United 0-0 Highlanders

1′ Kick-off!!

CAPS United 0-0 Bulawayo Chiefs

1′ Kick-off!!

CAPS XI: Rayners, Manokore, Mangaira, Zambezi, Chapusha, Chafa, Nyoni, Joseph, Chinyengetere, Manondo, Sithole.

Chiefs XI: Dube, Sibanda, Msebe, Mkolo, Chirinda, Mudzengerere, Ncube, Shoko, Gasela, Veremu, Hativagoni.