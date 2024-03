Live: 2024 Castle Lager Premiership Matchday 1

Follow our live coverage of the 2024 Castle Lager Premier Soccer League season Matchday 1.

Latest:

CAPS United 0-1 Chicken Inn

42′ Goal!!! Itai Mabhunu scores for Chicken Inn.

CAPS XI: Rayners, Zambezi, Manokore, Murwira, Chapusha, Chafa, Nyoni, Kawondera, Manondo, Chinyengetere, Makuva.

Chicken Inn XI: Bernard, Mabhunu, Moyo, Phiri, Majika, Joseph, Chinda, Muchaneka, Hwata, Mangaira, Mutumbami.

FC Platinum 1-0 Chegutu Pirates

19′ Goal!!! Juan Mutudza¬† puts FCP ahead.

FCP XI: Magalane, M. Ngwenya, Ndlovu, Mhlanga, Magaya, Banda, Mutudza, Marowa, Bhebhe, Mutimbanyoka, T. Ngwenya.

Arenel 0-0 Ngezi Platinum

Ngezi XI: Mariyoni, Amini, Madhananga, Chigwida, Moyo, Madhake, Hachiro, Mashaireni, Kashitigu, Benhura, Mapoka.

Green Fuel 0-0 Bulawayo Chiefs

ZPC Kariba 1-2 TelOne

32′ Goal!!! Makawa pulls one back for ZPC Kariba.

17′ Goal!!! Polyester Shoko doubles TelOne’s lead.

10′ Goal!!! Eria Tafirenyika puys TelOne ahead, scoring the first goal of the season.