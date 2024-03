Live: Castle Lager Premiership Matchday 3

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 3 action.

Latest:

Yadah 0-0 Dynamos

1′ Kick-off!!!

Yadah XI: Takarinda, Billiat, Makopa, Ndereki, Faranando, Chipangura, Mucheto, Nadolo, Mlilo, Mandivei, Mukiwa.

Dynamos XI: Mapisa, Jalai, Dzvinyai, Moyo K, Nyahwa, Botchway, Chiwunga, Mudadi, Paga, Madera, Mandinyenya.

Highlanders 0-0 Simba Bhora

1′ Kick-off!!!

Highlanders XI: Sibanda, Chigumira, McKinnon Mushore, Chikuhwa, Mhindirira, Makaruse, Mbeba, Muduhwa, Faira, Brighton Ncube, Melikhaya Ncube.

Simba XI: Taimon Mvula, Webster Tafa, Albert Manenji, Blessing Moyo, Malvin Mkolo, Gift Saunyama, Junior Makunike, Tymon Machope, Mthokozisi Msebe, Walter Musona, Billy Veremu.

Hwange 0-0 Bulawayo Chiefs