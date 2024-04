Live: Castle Lager Premier Soccer League Matchday 5

Follow our live coverage of the Castle Lager Premier Soccer League Matchday 10 action.

Latest:

FC Platinum 1-0 CAPS United

8′ Goal!!! Juan Mutudza puts FCP ahead.,

1′ Kick-off!!!

FCP XI: Magalane, M. Ngwenya, Ndlovu, Pavari, Banda, Mhlanga, Mutudza, Marowa, Bhebhe, Mutimbanyoka, Muvirimi.

CAPS XI: Rayners, Manokore, Murwira, Chapusha, Zambezi, Makuva, Chinyengetere, Kawondera, Bamusi, Chiwunga, Manondo.

Green Fuel 2-1 Ngezi Platinum

32′ Goal!!! Jqmes Nguluve scores for Green Fuel.

7′ Goal!!! Polite Moyo scorez for Ngezi.

3′ Goal!!! Donald Ngoma scores for Green Fuel.

Yadah 0-1 Simba Bhora

29′ Goal!!! Tymon Machope scores for Simba.

Arenel 1-1 Bikita Minerals

ZPC Kariba 0-0 Herentals