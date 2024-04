Live: Castle Lager Premier Soccer League Matchday 5

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 5 action.

Latest:

Dynamos 0-0 Bulawayo Chiefs

22′ Corner kick to Chiefs, cleared.

16′ Yellow Card to Rauzhi (Chiefs).

15′ Yellow Card to Paga (Dynamos).

1′ Kick-off!!!

Dynamos XI: Mapisa, Jalai, Dzvinyai, Moyo K, Nyahwa, Botchway, Shandirwa, Ziocha, Sadiki, Madera, Paga.

Chiefs XI: Matutu, Musakavanhu, Ndlovu, Moyo, Ncube, Ndlela, Shoko, Rauzhi, Hativagoni, Muchenje, Masaza.

Highlanders 0-0 Chegutu Pirates

Hwange 0-0 TelOne

Manica Diamonds 0-0 Chicken Inn