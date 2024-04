Follow our live coverage of the Castle Lager Premier Soccer League matchday 6 action.

Latest:

Simba Bhora 0-0 Dynamos

Simba XI:

CAPS United 0-0 ZPC Kariba

CAPS XI: Rayners, Manokore, Murwira, Chapusha, Zambezi, Makuva, Chafa, Bamusi, Kawondera, Chiwunga, Manondo.

Arenel 0-0 FC Platinum

Telone 0-0 Yadah

Chegutu Pirates 0-0 Hwange