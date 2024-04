Follow our live coverage of the Castle Lager Premier Soccer League Matchday 8 action.

Latest:

Herentals 0-0 Highlanders

Highlanders XI: Sibanda, Khoza, Mbeba, Muduhwa, Faira, Ndlovu, M. Ncube, Mhindirira, Mlotshwa, B. Ncube, McKinnon Mushore.

FC Platinum 0-0 ZPC Kariba

Ngezi Platinum 0-0 Yadah

Chicken Inn 0-0 Hwange

Telone 0-0 Bulawayo Chiefs

Bikita Minerals 0-0 Simba Bhora