Live: Castle Lager Premier Soccer League Matchday 10

Follow our live coverage of the Castle Lager Premier Soccer League Matchday 10 action.

Latest:

Arenel 0-0 Highlanders

Highlanders XI: Pitisi, Mhindirira, Chikuhwa, McKinnon Mushore, Ndlovu, Mbeba, Muduhwa, Faira, Khoza, B. Ncube, M. Ncube.

CAPS United 1-0 Hwange

12′ Goal!!! William Manondo puts CAPS ahead.

CAPS XI: Mateyaunga, Chapusha, Manokore, Kangwa, Murwira, Mureremba, Bunjira, Manondo, Makauva, Chinyengetere, Kawondera.

Hwange XI: Ncube, Mumpande, Shiyandindi, Sibanda, Moyo, Mpelele, Sithole, Gahadzikwa, Muvirimi, Mathe, Muvuti.

Chegutu Pirates 0-0 Simba Bhora