Live: Castle Lager Premier Soccer League Matchday 14

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 14 action.

Latest:

FC Platinum 0-0 Dynamos

FCP XI: Bizabani, Nzori, Mhlanga, Pavari, Magaya, Banda, Mutudza, Manhire, Mutimbanyoka, Marowa, Muvirimi.

Greenfuel 0-0 Highlanders

Highlanders XI: Pitisi, Chigumira, Mhindirira B. Ndlovu, Chikuhwa, P. Ndlovu, Mbeba, Mason Mushore, Khoza, B. Ncube, M. Ncube.

CAPS United 0-0 Simba Bhora

CAPS United XI: Mateyaunga, Chapusha, Makore, Kangwa, Murwira, Murerembera, Kawondera, Bunjira, Makuva, Chinyengetere, Manondo.

Simba XI: Chinani, Tafa, Nyanhi, Mauchi, Moyo, Chipunza, Kawe, Msebe, Musona, Machope, Masina.

Manica Diamonds 0-0 Hwange

Arenel 0-0 Bulawayo Chiefs