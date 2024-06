Live: Castle Lager Premier Soccer League Matchday 15

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 15 action.

Latest:

Dynamos 0-0 ZPC Kariba

Dynamos XI: Tafiremutsa, Jalai, Chinyerere, Magwaza, K. Moyo, Zioocha, Botchway, Shandirwa, Sadiki, Paga, Urikhob.

Highlanders 1-0 Bikita Minerals

5′ Goal!!! Marvin Sibanda puts Highlanders ahead.

Highlanders XI: Pitisi, Mlotshwa, Mhindirira, Chikuhwa, McKinnon Mushore, Mbeba, Sibanda, Makaruse, Muduhwa, B. Ncube, M. Ncube.

Telone 0-0 CAPS United

CAPS XI: Mateyaunga, Chapusha, Manokore, Kangwa, Murwira, Mureremba, Kawondera, Manondo, Chinyengetere, Makuva, Bamusi.

Hwange 0-0 Greenfuel

Chegutu Pirates 0-0 Herentals