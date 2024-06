Live: Castle Lager Premiership Matchday 16

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 16 action.

Latest:

Manica Diamonds 0-0 Dynamos

1′ Kick-off!!!

Dynamos XI: Tafiremutsa, Makarati, Dzvinyai, Chinyerere, Jalai, Chiwunga, Mudadi, Shandirwa, Paga, Urikhob, Mandinyenya.

Highlanders 0-0 Hwange

1′ Kick-off!!!

Highlanders XI: Pitisi, Mlotshwa, Mhindirira, Chikuhwa, Sibanda, McKinnon Mushore, Makaruse, Mbeba, Muduhwa, B. Ncube, M. Ncube.

Hwange XI: Muuya, Mumpande, Maposa, Sibanda, Moyo, Shiyandindi, Mathe, Gahadzikwa, Mlilo, Mpelele, Nkomo.

CAPS United 0-0 Chegutu Pirates

1′ Kick-off!!!

CAPS XI: Mateyaunga, Manokore, Kangwa, Chapusha, Murwira, Chinyengetere, Bunjira, Kawondera, Chiwunga, Manondo, Makauva.

Greenfuel 0-0 Yadah

Yadah XI: Munhupedzi, Gwatidzo, Mandivei, Faranando, Chitauro, Mucheto, Mushonga, Ndereki, Billiat, Rusike, Chipangura.