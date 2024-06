Zimbabwe will face Comoros in the opening Group B match at the 2024 COSAFA Cup tournament in South Africa.

Here is the Starting XI:

Raphael Pitisi (GK)

Emmanuel Jalai

Farai Banda

Malvern Hativagoni

Godknows Murwira (C)

Richard Hachiro

Donald Mudadi

Juan Mutudza

Michael Tapera

Tinotenda Meke

Takunda Benhura