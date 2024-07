Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 19 action.

Latest:

FC Platinum 0-0 Ngezi Platinum

1′ Kick-off!!!

FCP XI: Bizabani, Nzori, Ndlovu, Pavari, A. Chirinda, Magaya, Shoko, Mutimbanyoka, Marowa, Selemani, Ngwenya.

Ngezi XI: Chadya, Madhananga, Chigwida, Mavhurume, Gaki, Mukumba, Hachiro, Kashitigu, Tigere, O. Chirinda, Benhura.

Arenel 0-0 Chicken Inn

Yadah 0-0 Bikita Minerals

Green Fuel 0-0 Simba Bhora

ZPC Kariba 0-0 Chegutu Pirates