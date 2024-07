Live: Castle Lager Premiership Matchday 19

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 19.

Latest:

Highlanders 0-0 Bulawayo Chiefs

Highlanders XI: Muza, Chigumira, McKinnon Mushore, Chikuhwa, Sibanda, Makaruse, Mbeba, Muduhwa, Faira, B. Ncube, M. Ncube.

Chiefs XI: Matutu, Musikavanhu, Ndlovu, Sibanda, Chikwende, Masilela, Ncube, Ndlela, Shoko, Muchenje, Masaza.

Hwange 0-0 Dynamos

Hwange XI: Mawaya, Shiyandindi, Mbweti, Uchena, Maphosa, Mhango, Gahadzikwa, M. Tshuma, C. Tshuma, Mlilo, Mpelele.

Dynamos XI: Jalai, Mapisa, Nyahwa, Makarati, K. Moyo, Ziocha, Shandirwa, Mudadi, Kadonzvo, Urikhob .

CAPS United 0-0 Herentals

CAPS XI: Mateyaunga, Manokore, Kangwa, Chapusha, Chinyengetere, Murwira, Bunjira, Manondo, Mureremba, Chiwunga, Bamusi.

Manica Diamonds 0-0 TelOne