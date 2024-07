Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 20.

Latest:

Arenel 0-0 CAPS United

1′ Kick-off!!!

Arenel XI: Ngwenya, G. Dlodlo, January, Ndlovu, Mwenda, Jaravazi, Dambo, D. Dlodlo, Machisa, Gijimani, Nyathi.

CAPS XI: Mateyaunga, Manokore, Zambezi, Chapusha Kangwa, Chinyengetere, Mureremba, Nyoni, Sithole, Manondo, Bakari.