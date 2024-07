Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 21 action.

Latest

Dynamos 0-0 Bikita Minerals

Highlanders 0-0 TelOne

FC Platinum 1-1 Herentals

22′ Goal!!! Kufandada scores for Herentals.

14′ Goal!!! Panashe Mutimbanyoka scores for FCP.

Manica Diamonds 0-0 Ngezi Platinum

Yadah 0-0 Bulawayo Chiefs

ZPC Kariba 0-0 Chicken Inn

Green Fuel 0-0 Chegutu Pirates

Hwange 0-0 Simba Bhora

27′ Goal!!! Tymon Machope scores for Simba.