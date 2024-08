Follow our live coverage of the CAF Confederation Cup preliminary round tie between ZESCO United (Zambia) vs Dynamos.

Latest:

ZESCO United 0-0 Dynamos

1′ Kick-off!!!

Zesco XI: Nsabata, Chipeshi, Mwiche, Nya, Mwape, Chingandu, Hiver, Simukonda, Mulenga, Ngonga, Siankobo.

Dynamos XI: Mapisa, Jalai, K. Moyo, Makarati, Dzvinyai, Nyahwa, Shandirwa, Chiwunga, Paga, Madera, Sadiki.