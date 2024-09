Follow our live coverage of the 2025 Afcon Qualifiers Group J game between Zimbabwe vs Cameroon at Nelson Mandela Stadium in Kampala, Uganda.

Kick-off is at 6 pm CAT:

Zimbabwe 0-0 Cameroon

Zim XI: Arubi, Murwira, Takwara, Garan’anga, Zemura, Rinhomhota, Munetsi (c), Billiat, Musona, Mapfumo, Dube.

Cameroon XI: Onana, Wooh, Ngadeu, Nouhou, Tchatchoua, Baleba, Anguissa, Hongla, Bassagog, Mbeumo, Aboubakar.