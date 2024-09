Action as it happened: Castle Lager Premiership Matchday 26

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 26.

Fulltime:

FC Platinum 0-1 Manica Diamonds

-Fulltime.

30′ Goal!!! Karembo puts Manica ahead.

1′ Kick-off!!!

FCP XI: Bizabani, L. Mhlanga, M. Ngwenya, Pavari, Magaya, Mhindirira, Banda, S. Mhlanga, Mutimbanyoka, Selemani, T. Ngwenya.

Manica XI: Baye, Masibhera, Jubani, Banda, Gwao, Jeffery, Karembo, Dhemera, Chivandire, Bero, Macheka.

Arenel Movers 2-1 Greenfuel

55′ Goal!!! Toto Banda equalises for Arenel.

35′ Goal!!! Donald Ngoma puts Greenfuel ahead.

Herentals 2-0 Hwange