Results: Chibuku Super Cup Quarterfinal

Follow our live coverage of the Chibuku Super Cup quarterfinals.

Latest:

Ngezi Platinum 1-1 CAPS United

(Ngezi Platinum win 4-3 on penalties.)

Fulltime.

75′ Red Card to Murwira.

60′ Goal!!! Murwira scores for CAPS.

35′ Marvellous Mukumba scores for Ngezi.

1′ Kick-off!!!

Ngezi XI: Mariyoni, Chigwida, Madhake, Hativagoni, Hachiro, Meke, Madhananga, Munemo, Mukumba, Benhura, Chirinda.

CAPS XI: Rayners, Manokore, Murwira, Kangwa, Chapusha, Chinyengetere, Bunjira, Kawondera, Mureremba, Manondo Bamusi.

Manica Diamonds 1-0 FC Platinum

9′ Goal!!! Tawanda Macheka scores for Manica Diamonds.

FCP XI: Bizabani, L. Mhlanga, Pavari, Ndlovu, Magaya, Mhindirira, Banda, Mutimbanyoka, Mutudza, Selemani, Bhebhe.