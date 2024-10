Fulltime: Castle Lager Premiership Matchday 29

Follow our live coverage of the Castle Lager Premiership Matchday 29.

Fulltime:

Simba Bhora 1-0 Chicken Inn

77′ Goal!!! Chikwende scores for Simba.

Telone 1-0 Ngezi Platinum Stars

Bulawayo Chiefs 0-0 Herentals

Yadah 5-3 Arenel

45′ Goal!!! Arenel scores.

39′ Goal!!! Jerry Chipangura scores for Yadah.

35′ Goal!!! Mandla Mlilo scores for Yadah.

22′ Goal!!! Mandla Mlilo scores for Yadah.

15′ Goal!!! Arenel scores.

Greenfuel 1-1 Manica Diamonds

26′ Goal!!! Chikwenya scores for Greenfuel.

10′ Goal!!! Macheke puts Manica ahead.